التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠

الوكالة الوطنية للإعلام: وحدات من الجيش دخلت إلى عين عرب فتحت الطريق المقطوعة من الجيش الاسرائيلي بالسواتر الترابية

الوكالة الوطنية للإعلام: وحدات من الجيش دخلت إلى عين عرب فتحت الطريق المقطوعة من الجيش الاسرائيلي بالسواتر الترابية

مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت بوقف الحرب مع إيران ما لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس