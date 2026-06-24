الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـLBCI: زيارة البابا إلى لبنان ساهمت بنهوض السياحة لكن بعد الحرب الأخيرة لاحظنا تراجعًا بنسبة ٧٥ في المئة

مركز الأمن البحريّ في عمان: سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز من دون رسوم

مركز الأمن البحريّ في عمان: سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز من دون رسوم

الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي للـLBCI: ٢٠ في المئة من الدخل القوميّ يُؤمّن من القطاع السياحيّ والسياسة في لبنان لم تهتم يومًا بالرخاء السياحيّ للبنانيين وأحمّل الحزب المسؤولية الكاملة