مركز الأمن البحريّ في عمان: سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز من دون رسوم

رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تنخفض إلى 75.93 دولارا للبرميل في أدنى مستوى لها منذ أوائل آذار

رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تنخفض إلى 75.93 دولارا للبرميل في أدنى مستوى لها منذ أوائل آذار

الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـLBCI: زيارة البابا إلى لبنان ساهمت بنهوض السياحة لكن بعد الحرب الأخيرة لاحظنا تراجعًا بنسبة ٧٥ في المئة