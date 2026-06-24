بيروتي للـLBCI: القدرة الشرائية لدى اللبنانيّ تراجعت في الشهرين الماضيين وهذا ما أثّر ايضًا مباشرة على القطاع

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نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي للـLBCI: استئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية خطوة أساسية ولكنها في رحلة الألف ميل ومن دون استقرار أمني وسياسي لا اقتصاد مستداما ولا سياحة مستدامة