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LBCI

نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي للـLBCI: استئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية خطوة أساسية ولكنها في رحلة الألف ميل ومن دون استقرار أمني وسياسي لا اقتصاد مستداما ولا سياحة مستدامة

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2026-06-24 | 03:46
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نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي للـLBCI: استئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية خطوة أساسية ولكنها في رحلة الألف ميل ومن دون استقرار أمني وسياسي لا اقتصاد مستداما ولا سياحة مستدامة
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نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي للـLBCI: استئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية خطوة أساسية ولكنها في رحلة الألف ميل ومن دون استقرار أمني وسياسي لا اقتصاد مستداما ولا سياحة مستدامة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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