نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي للـLBCI: استئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية خطوة أساسية ولكنها في رحلة الألف ميل ومن دون استقرار أمني وسياسي لا اقتصاد مستداما ولا سياحة مستدامة

طقس صيفيّ معتاد ولا موجات حر قريبًا

طقس صيفيّ معتاد ولا موجات حر قريبًا

بيروتي للـLBCI: القدرة الشرائية لدى اللبنانيّ تراجعت في الشهرين الماضيين وهذا ما أثّر ايضًا مباشرة على القطاع