الخارجية الأميركية: روبيو يؤكد لبن زايد التزام واشنطن بضمان أمن الإمارات

وزير الثقافة جال على المواقع الأثرية التي تعرضت لأضرار: حماية الآثار مسؤولية دولية مشتركة

وزير الثقافة جال على المواقع الأثرية التي تعرضت لأضرار: حماية الآثار مسؤولية دولية مشتركة

نائب وزير الخارجية الإيراني: لم نعقد أي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم طلبه ذلك