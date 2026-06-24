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o
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o
متن
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o
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بيانات تتبع السفن: سفينتان على الأقل لنقل البضائع الجافة السائبة وسفينة شحن عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة خلال الساعات الـ12 الماضية
آخر الأخبار
2026-06-24 | 07:15
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بيانات تتبع السفن: سفينتان على الأقل لنقل البضائع الجافة السائبة وسفينة شحن عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة خلال الساعات الـ12 الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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