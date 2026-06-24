الرئيس عون لوفد اتحاد الكتاب اللبنانيين: على اللبنانيين أن يعوا أنه ليس لدينا إلا وطن واحد وعلم واحد وهوية واحدة وما من أحد يحميهم إلا الدولة ووحدتهم أهم سلاح بيدها

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