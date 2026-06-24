ترامب: إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز وبالإضافة إلى ذلك لم يتم تقديم أي أموال لإيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولهم من الولايات المتحدة

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