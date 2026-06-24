اردوغان: سأعقد محادثات ثنائية مع ترامب على الأرجح عندما يحضر قمة حلف الأطلسي في أنقرة

سي.إن.بي.سي عن وزير الخزانة الأميركي: أي أموال يتلقاها الإيرانيون هي للإيرانيين

سي.إن.بي.سي عن وزير الخزانة الأميركي: أي أموال يتلقاها الإيرانيون هي للإيرانيين

ترامب: إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز وبالإضافة إلى ذلك لم يتم تقديم أي أموال لإيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولهم من الولايات المتحدة