رويترز: انخفاض سعر الفضة في المعاملات الفورية 5% إلى 58.96 دولارا للأونصة

القيادة المركزية الأميركية: نفذنا غارة جوية في سوريا في 19 حزيران أدت إلى مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية

القيادة المركزية الأميركية: نفذنا غارة جوية في سوريا في 19 حزيران أدت إلى مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية

أ.ف.ب عن مصدر دبلوماسي: محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في السعودية