أ.ف.ب عن مصدر دبلوماسي: محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في السعودية

أفاد دبلوماسي وكالة فرانس برس بأنّ من المتوقع أن تستضيف السعودية محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، من دون تقديم تفاصيل عن الموعد.



وقال المصدر المطلع على الترتيبات إن من المتوقع انعقاد قمة في الرياض تهدف إصلاح العلاقات بين إيران وجيرنها الخليجيين، وربما أطراف إقليمية أخرى، في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بشكل منفصل عن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.