معلومات للـLBCI: خلال المفاوضات العسكرية في واشنطن طُرح اخضاع قوات الجيش اللبناني التي ستنتشر في المناطق التي ستنسحب منها اسرائيل "للتدريب والتدقيق من الجانب الأميركي" لكن الطرح رفض من قبل الوفد

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