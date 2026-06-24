روبيو: نريد أن تعود الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل مجاني وكل دول العالم تؤيدنا في ذلك

روبيو: لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران

روبيو: لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران

معلومات للـLBCI: خلال المفاوضات العسكرية في واشنطن طُرح اخضاع قوات الجيش اللبناني التي ستنتشر في المناطق التي ستنسحب منها اسرائيل "للتدريب والتدقيق من الجانب الأميركي" لكن الطرح رفض من قبل الوفد