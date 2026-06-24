روبيو: نتحدث مع شركائنا في الخليج ومذكرة التفاهم مع إيران ستطبق خلال 60 يوما

روبيو: الرئيس ترامب قال إنه يتوقع من إيران الالتزام بالمحادثات وأن تكون الصفقة واضحة وجيدة

روبيو: الرئيس ترامب قال إنه يتوقع من إيران الالتزام بالمحادثات وأن تكون الصفقة واضحة وجيدة

روبيو: لدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران