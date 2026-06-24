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روبيو: الرئيس ترامب قال إنه يتوقع من إيران الالتزام بالمحادثات وأن تكون الصفقة واضحة وجيدة

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2026-06-24 | 12:15
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روبيو: الرئيس ترامب قال إنه يتوقع من إيران الالتزام بالمحادثات وأن تكون الصفقة واضحة وجيدة
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روبيو: الرئيس ترامب قال إنه يتوقع من إيران الالتزام بالمحادثات وأن تكون الصفقة واضحة وجيدة

 
 
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