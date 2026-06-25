الخارجية الإيرانية: الأمين العام للنيتو سمى إيطاليا ورومانيا صراحة باعتبارهما شاركتا في العدوان على إيران

الخارجية الإيرانية: على إيطاليا ورومانيا التفسير لشعوبهما وللعالم لماذا اختارتا التواطؤ في الجرائم ضد شعبنا

الخارجية الإيرانية: على إيطاليا ورومانيا التفسير لشعوبهما وللعالم لماذا اختارتا التواطؤ في الجرائم ضد شعبنا

الخارجية الإيرانية: يجب مساءلة النيتو وكل عضو شارك في اتخاذ قرار المشاركة في الحرب علينا عن آثار ذلك