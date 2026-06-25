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الخارجية الإيرانية: على إيطاليا ورومانيا التفسير لشعوبهما وللعالم لماذا اختارتا التواطؤ في الجرائم ضد شعبنا

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2026-06-25 | 00:17
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الخارجية الإيرانية: على إيطاليا ورومانيا التفسير لشعوبهما وللعالم لماذا اختارتا التواطؤ في الجرائم ضد شعبنا
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الخارجية الإيرانية: على إيطاليا ورومانيا التفسير لشعوبهما وللعالم لماذا اختارتا التواطؤ في الجرائم ضد شعبنا

 
 
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