مصادر لرويترز: مسؤولون عراقيون يدرسون فكرة الانسحاب من أوبك لكن الخطة الحالية هي البقاء والحصول على حصة إنتاجية أكبر

مسؤول كبير بوزارة النفط لرويترز: العراق سيضطر إلى النظر في جميع الخيارات المتاحة إذا لم تتم زيادة حصته في أوبك بشكل كبير وهو يمر بأزمة مالية حادة ناجمة عن الانخفاض الكبير في صادرات النفط بسبب حرب إيران ويجب النظر في زيادة حصته في أوبك بمنتهى الجدية

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