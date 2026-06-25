عون عرض مع ماغرو مسار المفاوضات اللبنانية - الاميركية - الاسرائيلية في واشنطن

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات اللبنانية - الاميركية - الاسرائيلية في واشنطن.وتطرق البحث إلى متابعة ما اتفق عليه الرئيس عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالنسبة إلى تحريك الاتصالات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الذي كان أرجىء نتيجة الحرب الاسرائيلية.