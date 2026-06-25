وزير الخارجية الأميركي: مصالح شركائنا في المنطقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق ونود أن نؤكد أن أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح حلفائنا في المنطقة

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