وزير الخارجية الأميركي: سنتأكد من أن الاتفاقات المبرمة لن تتعارض مع مصالح شركائنا في المنطقة

وزير الخارجية الأميركي: مصالح شركائنا في المنطقة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق ونود أن نؤكد أن أي قرارات تتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح حلفائنا في المنطقة

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