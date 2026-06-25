وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب يؤكد انفتاحه على السلام الذي يضمن أمن وازدهار الولايات المتحدة ودول الخليج

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

وزير الخارجية الأميركي: سنتأكد من أن الاتفاقات المبرمة لن تتعارض مع مصالح شركائنا في المنطقة