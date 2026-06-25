غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت

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بيانات منظمة تابعة للأمم المتحدة: 57 سفينة أبحرت عبر مضيق هرمز بين 23 و25 حزيران ضمن خطة الإجلاء التابعة للأمم المتحدة ويُعتقد أن 1100 بحار كانوا على متن السفن التي أبحرت عبر المضيق في إطار الخطة