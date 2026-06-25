بيانات منظمة تابعة للأمم المتحدة: 57 سفينة أبحرت عبر مضيق هرمز بين 23 و25 حزيران ضمن خطة الإجلاء التابعة للأمم المتحدة ويُعتقد أن 1100 بحار كانوا على متن السفن التي أبحرت عبر المضيق في إطار الخطة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك