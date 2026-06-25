وزارة النفط العراقية: ما أثير بشأن تلويح البلاد بإنهاء عضويتها بمنظمة أوبك لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية أفرجت عن الراعي محمد هلال السوري الجنسية الذي اختطفته أول من أمس خلال توغل دورية إسرائيلية في خراج إبل السقي باتجاه بلدة الماري

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