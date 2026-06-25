مجلس الوزراء أقر فتح اعتماد إضافي لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها ومستحقات مستخدمي "أوجيرو"

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه في القصر الجمهوري فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦، بناء على اقتراح وزير الاتّصالات شارل الحاج ومجلس إدارة هيئة "أوجيرو"، من أجل تغطية فروقات الرواتب وملحقاتها ومستحقات المستخدمين في هيئة "أوجيرو" لصالح الضمان عن العام ٢٠٢٤ عن تسعة أشهر تطبيقًا للمرسوم الرقم 13164 تاريخ 5/4/2024.