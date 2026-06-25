ترامب: سنشتري قريبا القمح وفول الصويا والذرة بأموال إيرانية

الرئيس الأميركيّ: كان علينا التّحرّك ضدّ إيران لأنّ امتلاكها سلاحًا نوويًا يعني زوال إسرائيل

الرئيس الأميركيّ: كان علينا التّحرّك ضدّ إيران لأنّ امتلاكها سلاحًا نوويًا يعني زوال إسرائيل

ترمب: وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران ونحن نتفاوض معهم الآن من موقع قوة مطلقة ومضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط وهو الرقم الأعلى في تاريخه