الرئيس الأميركيّ: كان علينا التّحرّك ضدّ إيران لأنّ امتلاكها سلاحًا نوويًا يعني زوال إسرائيل

رأى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّه لو امتلكت إيران سلاحُا نوويُا لاستخدمته خلال الساعة الأولى.

وقال: “إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا وقد وافقت على ذلك بنسبة 100%”.

وأضاف: “كان علينا التّحرّك ضدّ إيران، لأنّ امتلاكها سلاحًا نوويًا يعني زوال إسرائيل والشرق الأوسط وتعريض العالم للخطر”.

ولفت إلى أنّ مضيق هرمز مفتوح وشهد، أمس، خروج 19 مليون برميل نفط “وهو الرقم الأعلى في تاريخه”.

وأكّد أنّ أسعار النفط تتراجع بشكل حاد وكبير وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار جميع المنتجات الأخرى.

وقال ترامب إنّ التقارير التي تزعم أنّ إيران أفضل اليوم هي أخبار مزيفة، واصفًا هؤلاء الأشخاص بالمجانين.

وأعلن أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستأخذ بعضًا من أموال إيران وتنفقها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأميركية لصالح طهران.