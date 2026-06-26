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o
البقاع
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o
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o
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كسروان
27
o
متن
27
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٢ جريحًا في ١١ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2026-06-26 | 01:48
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٢ جريحًا في ١١ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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