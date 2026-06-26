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إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر: الاشتباك وقع في بيت ياحون ومسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله

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2026-06-26 | 02:17
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر: الاشتباك وقع في بيت ياحون ومسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر: الاشتباك وقع في بيت ياحون ومسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله

 
 
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