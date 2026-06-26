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التلفزيون الإيراني: ثلاث ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز "بشكل غير مصرح به" عادت أدراجها بعد تحذيرات من بحرية الحرس الثوري

آخر الأخبار
2026-06-26 | 07:04
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التلفزيون الإيراني: ثلاث ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز &quot;بشكل غير مصرح به&quot; عادت أدراجها بعد تحذيرات من بحرية الحرس الثوري
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التلفزيون الإيراني: ثلاث ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز "بشكل غير مصرح به" عادت أدراجها بعد تحذيرات من بحرية الحرس الثوري

 
 
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