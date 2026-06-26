المعهد الأميركي للجيوفيزياء: زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة جنوب الفيليبين

رويترز عن بيانات شحن: استئناف تحميل النفط بميناء رأس تنورة على ساحل الخليج شرقي السعودية

رويترز عن بيانات شحن: استئناف تحميل النفط بميناء رأس تنورة على ساحل الخليج شرقي السعودية

التلفزيون الإيراني: ثلاث ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز "بشكل غير مصرح به" عادت أدراجها بعد تحذيرات من بحرية الحرس الثوري