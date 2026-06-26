ترامب ردا على سؤال عن تحركات إيران في مضيق هرمز: ستعرفون

ترامب ردا على سؤال عن تحركات إيران في مضيق هرمز: ستعرفون

عيسى الخوري لـ"جدل": علينا كلبنانيين بعد انتهاء الحرب ان نبحث في الطريقة الامثل للعيش مع بعضنا البعض