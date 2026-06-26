ترامب ردا على سؤال عن تحركات إيران في مضيق هرمز: ستعرفون

رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية: سقوط مقذوف على منطقة رصيف ميناء في سيريك جنوب إيران

رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية: سقوط مقذوف على منطقة رصيف ميناء في سيريك جنوب إيران

وزير الصناعة لـ"جدل": نحن نميّز بين حزب الله وحركة أمل فحزب الله للإسف "إيراني" أما حركة أمل فـ"لبنانية" وحزب الله أثبت أن تبعيته هي لإيران بكل شيء يقوم به