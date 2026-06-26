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o
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o
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o
كسروان
24
o
متن
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ترامب ردا على سؤال عن تحركات إيران في مضيق هرمز: ستعرفون
آخر الأخبار
2026-06-26 | 15:56
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ترامب ردا على سؤال عن تحركات إيران في مضيق هرمز: ستعرفون
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تحركات
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