التلفزيون الرسمي الإيراني: المزيد من السفن تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد أن واجهت السفن غير المصرح لها طلقات تحذيرية

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