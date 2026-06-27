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تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري

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2026-06-27 | 08:16
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تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري
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تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 28-06-2026، سيُنظَّم نشاط رياضي عبارة عن سباق جري بعنوان "The Titans Race" في منطقة ضبية، انطلاقًا من الـ Waterfront – الطريق البحري، مرورًا بجسر الفهود، فالالتفاف من أمام الـ Golden Beach عبر الطريق المحاذية للأوتوستراد، ثمّ الالتفاف نحو الطريق البحري وصولًا إلى "مايك سبور"، والعودة منه باتّجاه الـ Waterfront – الطريق البحري، وذلك اعتبارًا من الساعة 6:00 ولحين الانتهاء".

 

وأعلنت أنه "سيتمّ منع مرور السير على المسلك المذكور طيلة فترة النشاط".

 

وأوضحت أنه "ينظّم الاتّحاد اللبناني للدرّاجات الهوائيّة، ما بين الساعة 7:00 والساعة 11:00 من يوم الأحد 28-06-2026، "سباق ضدّ الساعة لسنة 2026".

لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السير التالية:

 

منع مرور السير من مفرق جسر الكرنتينا باتّجاه سوق السمك.

 

إقفال جميع الطرقات المؤدّية إلى مسلك السباق، وهي:

 

(باب المرفأ رقم /14/ – سوق السمك، مفرق بلقيان، ومفرق يحيى للتنباك)

 

-إقفال المسلك المؤدّي من ساحة الفوروم دو بيروت باتّجاه جادّة إميل لحّود.

 

-منع مرور السيارات من جادّة بيار الجميّل باتّجاه أوتوستراد إميل لحود، عند محلّتَي وزارة الطاقة وشركة دباس.

 

منع مرور السيارات من جسر الكرنتينا باتّجاه جادّة إميل لحّود.

 

-إقفال الطرقات وتحويل السير عن مسار السباق عند مرور المتسابقين، على أن يُعاد فتحها بعد مرورهم".

 

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم.

 

 

 
 
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