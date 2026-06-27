مركز الاحصاءات: التضخم في إيران يناهز 89% في حزيران بسبب الحرب

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الحكومة الإيرانية: سنجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا ونحن عازمون على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار