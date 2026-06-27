كاتس: إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وستواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها الشقيف والمنطقة الأمنية ستكون خالية من السكان ومن البنى التحتية لحزب الله

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كاتس: لا إعادة انتشار أو انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وسنحافظ على حرية العمل العسكري لإحباط أي تهديد على جنودنا وسكان البلدات الشمالية