كاتس: لا إعادة انتشار أو انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وسنحافظ على حرية العمل العسكري لإحباط أي تهديد على جنودنا وسكان البلدات الشمالية

وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع

وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع

كاتس: إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وستواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها الشقيف والمنطقة الأمنية ستكون خالية من السكان ومن البنى التحتية لحزب الله