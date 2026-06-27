سعيد للـLBCI: اللبنانيون الموجودون في الخارج استطاعوا التأثير على الإدارة الأميركية وعلينا الاستفادة من هذا الموضوع

رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد للـLBCI: لو كانت الدولة اللبنانية تفاوض وحدها من دون الولايات المتحدة ربما لكانت عاجزة عن تحقيق انسحاب إسرائيل وإبرامم اتفاق

السابق