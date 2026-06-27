قيادة الجيش دعت المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية

أكّدت قيادة الجيش اللبنانيّ احترامها لحرية التعبير السلميّ عن الرأي.



ودعت المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحرّكات في مدينة بيروت ومناطق أخرى.



وشدّدت على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة في لبنان.



وقالت إنّها لن تسمح بأيّ إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهليّ من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.