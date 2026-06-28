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جيش البحرين: تعاملنا مع هجمات إيرانية عدة

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2026-06-28 | 02:01
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جيش البحرين: تعاملنا مع هجمات إيرانية عدة
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جيش البحرين: تعاملنا مع هجمات إيرانية عدة

 
 
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