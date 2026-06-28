وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بإطار عمل للمحادثات بشأن أمن الخليج مع دول المنطقة بما فيها العراق

وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بإطار عمل للمحادثات بشأن أمن الخليج مع دول المنطقة بما فيها العراق

وزير الخارجية الإيراني: يجب ألا تخرج مذكرة التفاهم عن مسارها وأول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان