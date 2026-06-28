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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: فريق الهندسة في الجيش فجر قذائف من مخلفات الحرب في بلدة برج قلاويه ولا معلومات عن غارة
آخر الأخبار
2026-06-28 | 05:18
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الوكالة الوطنية للإعلام: فريق الهندسة في الجيش فجر قذائف من مخلفات الحرب في بلدة برج قلاويه ولا معلومات عن غارة
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