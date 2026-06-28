الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على النبطية الفوقا

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: ندين هجمات إيران "الإرهابية" على البحرين والكويت وهي انتهاك صارخ لسيادتهما

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: ندين هجمات إيران "الإرهابية" على البحرين والكويت وهي انتهاك صارخ لسيادتهما

الوكالة الوطنية للإعلام: فريق الهندسة في الجيش فجر قذائف من مخلفات الحرب في بلدة برج قلاويه ولا معلومات عن غارة