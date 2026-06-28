رويترز عن وكالة: سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة ومقتل 14 شخصًا

وكالة مهر الإيرانية: إتصال حصل قبل قليل بين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ونظيره اللبنانية الرئيس نبيه بري ناقش القضايا الثنائية ولا سيما الوضع في لبنان

وكالة مهر الإيرانية: إتصال حصل قبل قليل بين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ونظيره اللبنانية الرئيس نبيه بري ناقش القضايا الثنائية ولا سيما الوضع في لبنان

أ.ف.ب: مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا