الداخلية القطرية: مقتل مواطن بعد إصابته بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية في المنطقة

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مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: قائد المنطقة الوسطى الجنرال براد كوبر يصل إلى لبنان في الساعات المقبلة آتيا من إسرائيل للنقاش في تطبيق الآليات الأمنية الملحقة باتفاق الإطار ولا سيما تشكيل اللجنة الثلاثية لمتابعة ومراقبة التنفيذ