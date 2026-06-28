مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: قائد المنطقة الوسطى الجنرال براد كوبر يصل إلى لبنان في الساعات المقبلة آتيا من إسرائيل للنقاش في تطبيق الآليات الأمنية الملحقة باتفاق الإطار ولا سيما تشكيل اللجنة الثلاثية لمتابعة ومراقبة التنفيذ

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مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: لا تعديلات على نص الإتفاق ونحن منذ البداية كان موقفنا أن المناطق النموذجية هي إطار للانسحاب الإسرائيلي التدريجي يُفضي إلى انسحاب كامل من كل الأراضي اللبنانية