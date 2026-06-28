الوكالة الوطنية للإعلام: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط دار المعلمين- النبطية الفوقا

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: علينا أن نستفيد من الظرف الراهن للبدء بالتنفيذ وعندما يبدأ تطبيق الإنسحابات ستنخفض وتيرة انتقاد الإتفاق لأن الأولوية عندها ستكون لعودة الناس إلى قراها والبدء بعملية إعادة الإعمار

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